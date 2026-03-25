Овощей будет меньше, а цены – выше: эксперт дал грустный прогноз по урожаю

Из-за низких цен производители будут массово сокращать площади под овощи.

Избыток предложения овощей борщевого набора – картофеля, белокочанной капусты, моркови, свеклы и репчатого лука – заставляет фермеров уже длительное время снижать цены на эту продукцию. Как следствие, ее продают чуть ли не по себестоимости.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник сообщил AgroPortal, что в новом сезоне, который начнется в апреле, производители будут активно сокращать площади под овощами борщевого набора, чтобы снова не понести убытки.

"В начале 2025 года аграрии засеяли много площадей овощными культурами, таким образом мы получили значительное перепроизводство, при этом спрос проседает. Потому что на более дорогие нишевые овощи и фрукты он больше коррелирует с уровнем покупательной способности потребителя. Корреляция спроса на борщевой набор все же меньше, поскольку это базовые овощи", – говорит Баштанник.

В среднем цены на овощи борщевого набора колеблются около отметки в 10 грн/кг, сообщает специалист. При этом фермеры реализуют продукцию с поля по 6-7 грн/кг. Такая ситуация для них неприемлема, поэтому овощей будут высаживать меньше – соответственно, потом они будут дороже.

"Цены на борщевой набор вырастут вследствие более высокой себестоимости, инфляции и сокращения площадей под овощами в этом сезоне. Тот, кто посеял в прошлом году капусту и сегодня продает ее по 5 грн/кг, недоволен и, очевидно, во второй раз не будет сеять", – считает Баштанник.

С наступлением теплой погоды фермеры вынуждены распродавать запасы овощей из хранилищ, пока продукция окончательно не испортилась. На фоне сдержанного спроса это приводит к длительному снижению цен. Так, например, репчатый лук сейчас стоит в Украине вдвое дешевле, чем год назад. За предыдущую неделю он потерял почти 20% стоимости.

На прошлой неделе подешевели и другие овощи борщевого набора: картофель, морковь и свекла. В то же время из-за сезонности продолжают дорожать такие овощи, как помидоры и огурцы.

Вас также могут заинтересовать новости: