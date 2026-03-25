Три знака Зодиака вот-вот будут на седьмом небе от счастья: к кому идет любовь

В списке есть представители знака Рыбы.

С 25 марта 2026 года личная жизнь трех знаков Зодиака кардинально улучшится. Во время лунного цикла в Раке мы открываем свои сердца и чувствуем себя комфортно уязвимыми, если это вообще возможно, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сегодня нас находит романтика, и мы нисколько не чувствуем угрозы от этой идеи. На самом деле, время для всего этого кажется подходящим. Как будто среда – идеальный момент, чтобы влюбиться и поверить, что все, что нас ждет, – это хорошо. Любовь находит эти астрологические знаки самым неожиданным образом. Но не волнуйтесь. Все хорошо.

Рыбы

В этот день, 25 марта, Рыбы, вы сможете испытать такую связь, которая заставит других людей завидовать тому, что у вас есть. Во время лунного цикла в Раке вы и кто-то из ваших близких наконец достигнете того неземного уровня дружбы.

Эта дружба может стать очень романтической, и при этом остаться платонической, Рыбы. В этом и заключается ваша прелесть: вам не обязательно быть чьим-то партнером, чтобы испытывать романтические чувства. Поэтому, хотя это и не совсем связано с вашей личной жизнью, любви здесь очень много.

Во время этого лунного транзита ваше воображение взлетает на новые высоты. Вы чувствуете себя настолько свободно с этим человеком, что вы вдвоем перепишете книгу любви. Из этого может получиться много хорошего. Наслаждайтесь этим.

Дева

В этот день человек, которого вы действительно любите, поддержит вас совершенно неожиданным образом, Дева. Вау! Это делает вас такими счастливыми. Приятно знать, что у вас есть кто-то на вашей стороне.

Есть что-то очень приятное в том, чтобы чувствовать поддержку словами и действиями. Во время лунного цикла в Раке вы видите доказательства любви другого человека к вам. Замечательно то, что этот человек всегда демонстрирует свою любовь, и в каком-то смысле вам этого никогда не бывает достаточно.

Во время этого лунного транзита вы чувствуете себя любимыми и замеченными, и в вашем мире все хорошо. 25 марта ваша личная жизнь кардинально улучшится, и вы будете безмерно благодарны.

Стрелец

Любовь, которую вы испытываете в этот день, заставляет вас чувствовать себя так, будто вы только что выиграли все джекпоты, которые когда-либо существовали. Вы на седьмом небе от счастья, Стрелец, и этот день только подтверждает это.

Человек, который вас обожает, – это тот, кого вы обожаете в ответ, и это не обязательно означает романтического партнера. Это вполне может быть ребенок, родитель или даже друг. Кто бы это ни был, он дополняет вас.

Начиная с 25 марта, во время лунного цикла в Раке, в вашу жизнь войдет много любви. Чувство любви делает вас счастливыми и вселяет уверенность, что что бы ни случилось в этом мире, у вас все будет хорошо. На самом деле, у вас уже все хорошо, и это чувство только усиливается с каждым днем.

