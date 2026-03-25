Они были и будут: экспортеры металлолома признали наличие 'теневых' схем в своей работе

По оценкам руководителя Украинской ассоциации вторичных металлов Владимира Бублея, "тень" может достигать 25–30%.

Крупнейшие компании-экспортеры металлолома провели пресс-конференцию, посвященную запрету на экспорт металлолома. Они заявили о потерях и отсутствии диалога с правительством, подтвердили наличие "серого" рынка и пожаловались на коррупцию.

Во время мероприятия участники рынка подчеркивали, что после введения ограничений их деятельность фактически остановилась, и они вынуждены увольнять персонал. Также они заверили, что украинский рынок металлолома – профицитный, хотя эти цифры профицита существуют только в формате "прогнозов", и оценили как "коррупционное" решение правительства о введении нулевой пошлины на металлолом.

В то же время экспортеры не дали прямого ответа на вопрос, почему лом вывозится в Польшу, с которой у нас беспошлинный режим торговли, а уже оттуда направляется в Турцию – как известно, именно эта схема уклонения от уплаты импортной пошлины в 180 евро вызвала вопросы у Министерства экономики. Единственное, что отметили участники – что якобы везли лом в Польшу, потому что это выгоднее ломозаготовителям из западной Украины. Впрочем, известно, что заготовка лома в западных регионах остается на низком уровне, и там просто нет столько сырья, чтобы экспортировать в Польшу "профицитный" лом.

Кроме того, участники признали наличие значительного теневого сегмента рынка: по оценкам руководителя Украинской ассоциации вторичных металлов Владимира Бублея, "тень" может достигать 25–30%. "Я не открою ничего нового – он, пожалуй, был, есть и будет", – отметил он.

Напомним, по данным Opendatabot, совокупный доход отрасли от экспорта лома в прошлом году составил 3,218 млрд грн. Но общая прибыль, которую задекларировали 10 крупнейших экспортеров, – всего 56 млн грн. Налоговые отчисления отрасли за год составили 4,6 млн грн. То есть, каждая экспортированная тонна принесла государственному бюджету лишь 104 грн.

Ранее заместитель директора ГП "Укрпромзовнексэкспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, экспортеры сырья черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны, в то время как металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны, а с учетом платежей смежных отраслей – до 14000 грн с тонны. Кроме того, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.