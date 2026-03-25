Иранские ракеты долетят и до Европы: посол Израиля объяснил цель войны в регионе

Ближний Восток должен стать местом, где можно жить, не опасаясь за свою жизнь каждую секунду.

Цель войны на данный момент – это окончательное лишение Ирана возможности развивать ядерную программу и обстреливать баллистическими ракетами Израиль, страны Персидского залива и теоретически – страны Европы, ведь иранские ракеты долетают и до них.

Об этом в интервью РКБ-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, который отметил, что на Ближнем Востоке происходят тектонические сдвиги, в результате которых картина этого региона может кардинально измениться.

"Цель многих действий Израиля – и совместных действий Израиля с США – изменить обстановку на Ближнем Востоке так, чтобы этот регион стал местом, где можно жить и не бояться за свое существование каждую секунду", – сказал он.

Бродский подчеркнул, что сейчас речь идет о "или мы, или они". Посол пояснил, что имеет в виду тех, кто открыто выражает желание уничтожить Израиль, это "прежде всего Иран, вместе со всеми прокси-группами, которые и были созданы для того, чтобы уничтожить Израиль".

"Это очень длинный список, это "Хезболла", ХАМАС, "Исламский джихад", хуситы и т. д.", – сказал дипломат и добавил, что Израиль понимает, что "либо мы устраним эту угрозу, либо для нас это закончится печально".

Ядерная программа Ирана

Бродский отметил, что в июне прошлого года Ирану был направлен недвусмысленный сигнал о том, что они должны согласиться на условия, предложенные США в рамках переговорного процесса.

"А именно полностью прекратить ядерную программу, вывезти обогащенный уран за пределы Ирана, прекратить ракетную программу и перестать угрожать Израилю и соседним странам", – сказал он.

Впрочем, подчеркнул посол, Иран не прислушался к этому посланию. "Был нанесен ограниченный удар. Естественно, невозможно было за 12 дней уничтожить все цели, был нанесен определенный ущерб, сложно сказать какой, в каком размере", – сказал дипломат.

По его словам, сейчас цель войны – это "окончательно лишить Иран возможности развивать ядерную программу, окончательно лишить их возможности обстреливать баллистическими ракетами Израиль, страны Персидского залива и теоретически – страны Европы тоже, потому что иранские ракеты достигают Европы".

Война США против Ирана

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна ведет с Ираном переговоры, к которым присоединились, в частности, государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс.

По словам Трампа, Иран согласился, что никогда не будет иметь ядерного оружия. Президент также сказал, что "мы выиграли эту войну".

