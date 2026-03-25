По чем россияне будут бить летом: эксперт назвал потенциальные цели

Помимо прочего, противник продолжит атаковать весь каскад днепровских плотин, прочность которых он уже неоднократно проверял.

Летом россияне продолжат удары по транспорту, также под угрозой могут оказаться объекты водоснабжения.

Такой прогноз сделал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакиччук в эфире "Киев24". "Транспорт – это логистика, инфраструктура. Инфраструктура как промышленности, так и перевозки людей. Это было, есть и будет, и, очевидно, будет еще больше. От локомотивов и судов в портах до поражения распределительных электросетей. Что касается водного хозяйства, это теоретически вполне возможно", – сказал он.

Эксперт напомнил, что весь каскад днепровских дамб враг неоднократно проверял на прочность.

"Это будет продолжаться. Что касается ударов по объектам водоснабжения крупных городов, то это возможно, но будет зависеть в значительной степени от эффективности ударов противника в целом и от погодных условий", - добавил Лакийчук.

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны заявили, что атака РФ на Украину 23-24 марта является значительным и опасным поворотом в российской тактике нанесения ударов.

По их мнению, это позволяет России угрожать большему количеству районов Украины в течение более длительных периодов времени и непропорционально затрагивать гражданские районы.

Советник Министерства обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил, что изменение продолжительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление. Глава Украинского центра по борьбе с дезинформацией лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что российские силы долгое время накапливали ресурсы для проведения более длительных ударов и целенаправленно нацелены на гражданскую инфраструктуру по всей Украине.

Также аналитики указывают, что российские войска, вероятно, накапливали ударные беспилотники большой дальности для длительной серии ударов по Украине в выбранный ими момент.

