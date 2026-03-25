Как правильно заморозить зелень на зиму, чтобы она сохранила свой аромат и форму

Мы расскажем, в чем секрет правильной заморозки, которая позволяет сохранить клетки растений целыми, а вкус – насыщенным.

Летом есть много зелени, но зимой она стоит безумных денег и теряет свой аромат. Поэтому многие люди делают запасы укропа и петрушки заранее. Однако после разморозки вместо ароматных трав получают темную бесформенную массу, которую больше нельзя положить в салат.

Секрет в том, что зелень нужно замораживать правильно, иначе кристаллы льда разрушают клетки, а при разморозке теряется и форма, и аромат, пишет Camsolution. Самый надежный метод – сухая заморозка без предварительного мытья или с быстрой сушкой.

Зелень моют, хорошо просушивают в центрифуге или на полотенце, выкладывают на доску в один слой и замораживают в морозильной камере. Через несколько часов её перекладывают в пакет или контейнер, где она может храниться россыпью, не слипаясь.

Второй метод – замораживание в масле. Измельченные травы распределяют в формы для льда, заливают оливковым маслом и замораживают. Эти кубики бросают прямо в суп или на сковороду, они одновременно отдают и аромат, и масло.

Одна хозяйка продемонстрировала идеальный способ для супов: она замораживает зелень в пакетах тонким слоем, а затем отламывает нужные кусочки. Такую зелень легко разломать до подходящего размера, и она не теряет своего аромата.

Важно не замораживать зелень повторно: один раз разморозив, ее нужно использовать сразу. Если вы достали пакет, используйте все содержимое, так как повторная заморозка превратит травы в бесформенную массу.

Кстати, мягкую зелень, такую как базилик и кинза, лучше замораживать в масле или в виде песто. Сухая заморозка заставляет их темнеть и терять аромат, в то время как в масле они сохраняют свой цвет и вкус.

