После успешных действий Украины Россия пытается переломить ситуацию на фронте, – NYT

РФ усиливает свои атаки на фронте после того, как Украина добилась редких успехов на фронте. Об этом пишет The New York Times, отмечая наступление Сил обороны Украины, которое началось в феврале этого года.
Журналисты пишут, что украинские защитники активизировались на юге Украины – на одном из самых динамичных участков преимущественно застывшей линии фронта. И в итоге Киеву впервые с 2023 года удалось отвоевать больше территорий, чем потерять.
Отмечается, что в ходе этих операций Силам обороны удалось отвоевать около 100 квадратных миль территории (160 кв. километров). Этому, в частности, способствовало и отключение РФ от спутниковой сети Starlink, что облегчило передвижение украинских военных. В настоящее время Украина продолжает медленное продвижение в этих регионах, однако Москва также развернула там силы, чтобы вернуть утраченное.
"Они сосредотачиваются в этих районах и хотят снова нас оттеснить", – отметил украинский военный Виталий Герсак.
Журналисты пишут, что хотя украинское наступление в этом регионе и было успешным, однако его масштабы ограничены.
"То, что в течение одного-двух месяцев Россия достигает меньших успехов, чем Украина, не обязательно означает, что произошел значительный сдвиг", – отмечает Эмиль Кастехелми, военный аналитик финской компании Black Bird Group.
Он добавил, что РФ может изменить ситуацию, когда начнет свое ежегодное наступление, которое длится в течение лета и осени. Он напомнил о тактике просачивания РФ небольшими группами и отметил, что Москва может отойти от такого подхода, чтобы уменьшить потери. В то же время, хотя обе стороны и отказались от крупномасштабных механизированных штурмов из-за превосходства БПЛА в небе, эксперт отмечает, что одной из сторон "придется как-то найти способ снова эффективно задействовать бронетехнику", если она хочет достичь значительных оперативных успехов.
Отмечается, что РФ уже пользуется благоприятной погодой и в течение последней недели усиливает атаки на фронте. В частности отмечается активизация действий в районе Гуляйполя Запорожской области.
В то же время, как отмечает издание, РФ пытается добиться успехов и на других участках. В частности, журналисты цитируют слова Владимира Зеленского о том, что РФ пытается продвинуться в Харьковской и Сумской областях. А по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны находятся под "колоссальным давлением" и в Донецкой области.
Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что РФ уже начала свое весеннее наступление в Донецкой области. По их данным, Москва пытается наступать одновременно с двух сторон – Лимана и Константиновки.
Между тем Reuters пишет, что Украина готовится отражать новое наступление РФ, используя "новые возможности". Речь идет об использовании инноваций на поле боя и ударов на среднюю дистанцию.