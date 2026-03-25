После успешных действий Украины Россия пытается переломить ситуацию на фронте, – NYT

Несмотря на успехи украинских сил, Россия может изменить ситуацию, начав собственное наступление, отмечают аналитики.

РФ усиливает свои атаки на фронте после того, как Украина добилась редких успехов на фронте. Об этом пишет The New York Times, отмечая наступление Сил обороны Украины, которое началось в феврале этого года.

Журналисты пишут, что украинские защитники активизировались на юге Украины – на одном из самых динамичных участков преимущественно застывшей линии фронта. И в итоге Киеву впервые с 2023 года удалось отвоевать больше территорий, чем потерять.

Отмечается, что в ходе этих операций Силам обороны удалось отвоевать около 100 квадратных миль территории (160 кв. километров). Этому, в частности, способствовало и отключение РФ от спутниковой сети Starlink, что облегчило передвижение украинских военных. В настоящее время Украина продолжает медленное продвижение в этих регионах, однако Москва также развернула там силы, чтобы вернуть утраченное.

"Они сосредотачиваются в этих районах и хотят снова нас оттеснить", – отметил украинский военный Виталий Герсак.

Журналисты пишут, что хотя украинское наступление в этом регионе и было успешным, однако его масштабы ограничены.

"То, что в течение одного-двух месяцев Россия достигает меньших успехов, чем Украина, не обязательно означает, что произошел значительный сдвиг", – отмечает Эмиль Кастехелми, военный аналитик финской компании Black Bird Group.

Он добавил, что РФ может изменить ситуацию, когда начнет свое ежегодное наступление, которое длится в течение лета и осени. Он напомнил о тактике просачивания РФ небольшими группами и отметил, что Москва может отойти от такого подхода, чтобы уменьшить потери. В то же время, хотя обе стороны и отказались от крупномасштабных механизированных штурмов из-за превосходства БПЛА в небе, эксперт отмечает, что одной из сторон "придется как-то найти способ снова эффективно задействовать бронетехнику", если она хочет достичь значительных оперативных успехов.

Отмечается, что РФ уже пользуется благоприятной погодой и в течение последней недели усиливает атаки на фронте. В частности отмечается активизация действий в районе Гуляйполя Запорожской области.

В то же время, как отмечает издание, РФ пытается добиться успехов и на других участках. В частности, журналисты цитируют слова Владимира Зеленского о том, что РФ пытается продвинуться в Харьковской и Сумской областях. А по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны находятся под "колоссальным давлением" и в Донецкой области.

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что РФ уже начала свое весеннее наступление в Донецкой области. По их данным, Москва пытается наступать одновременно с двух сторон – Лимана и Константиновки.

Между тем Reuters пишет, что Украина готовится отражать новое наступление РФ, используя "новые возможности". Речь идет об использовании инноваций на поле боя и ударов на среднюю дистанцию.

