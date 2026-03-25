'Игра в прятки: Я иду искать': обзор сиквела хитового чернокомедийного хоррора с Самарой Уивинг

УНИАН делится впечатлениями о долгожданной хоррор-новинке – теперь с Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом.

26 марта 2026 года в украинский прокат выходит чернокомедийный хоррор "Игра в прятки: Я иду искать" (Ready or Not 2: Here I Come), являющийся продолжением хитового фильма 2019 года. Удалось ли новинке удержать уровень предшественника, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События сиквела происходят фактически сразу после финала предыдущей части 2019 года, в которой молодая женщина по имени Грейс МакКоллей была вынуждена противостоять безумной семье своего новоиспеченного мужа. Тогда члены влиятельного семейства Ле Домас предложили девушке-сироте сыграть в игру, чтобы окончательно влиться в него. Ей нужно было продержаться до рассвета, пока остальные члены семьи охотились за ней с оружием по всему поместью – если бы Грейс поймали, ее принесли бы в жертву Сатане (которому, собственно, Ле Домасы и обязаны своим богатством). Впрочем, девушка в одиночку победила их всех. Однако, как оказалось, это еще был не конец.

Вскоре Грейс очнулась в больнице и выяснила, что полиция обвиняет ее в массовом убийстве. Одновременно на горизонте появилась ее младшая сестра Фейт, с которой она давно потеряла связь из-за ссоры. К тому же в больницу ворвался вооруженный до зубов убийца, а их с сестрой усыпили и похитили.

Параллельно стало известно, что Ле Домасы – не единственная богатая семья, которая продала душу дьяволу в обмен на власть и богатство. И по законам таинственного мистера ле Бейла (которому они все поклоняются), теперь остальные четыре самые влиятельные семьи, входящие в тайный совет сатанистов, должны устроить новую игру в прятки с Грейс. А дополнительную мотивацию ей должно дать присутствие сестры.

Актеры и персонажи

К роли Грейс в сиквеле вернулась звезда предыдущей части Самара Уивинг, которую нередко путают с Марго Робби – они действительно очень похожи, обе из Австралии, у них было несколько совместных проектов и они даже приятельствуют в реальной жизни.

Впрочем, если в репертуаре Робби больше громких голливудских драм, то Уивинг более известна в других сферах – она настоящая "королева крика" (так описывают актрис, которые часто снимаются в фильмах ужасов, исполняя главные роли жертв, которых преследуют маньяки или монстры, убедительно передавая страх).

Помимо франшизы "Игра в прятки" ее можно было увидеть в таких фильмах ужасов, как "Няня", "Крик 6", "Фанатик", сериал "Эш против зловещих мертвецов", хотя в карьере актрисы есть роли и в других жанрах – в частности, в фильмах "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Стволы Акимбо" и "Вавилон".

Между тем, роль сестры главной героини Фейт получила американская актриса Кэтрин Ньютон, для которой это тоже далеко не первая главная роль в фильмах ужасов – ранее ее можно было увидеть в хоррорах "Паранормальное явление 4", "Химеры" и "Эбигейл". Также зрители могут знать ее по фильмам "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Между тем, одну из их главных соперниц, наследницу самой влиятельной из всех семьи Данфорт Урсулу, сыграла Сара Мишель Геллар ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Крик 2", "Жестокие игры", "Скуби-Ду", "Проклятие", сериал "Баффи – истребительница вампиров"), еще одна опытная звезда хорроров.

Еще одна звезда "нулевых" в касте – Элайджа Вуд (франшиза "Властелин колец", "Факультет", "Вечное сияние чистого разума", "Город грехов"). Он воплотил образ безымянного юриста, который, собственно, представлял интересы мистера Ле Бейла на земле и следил за тем, чтобы все соблюдали правила. И он выглядел очень органично в этой роли – еще одно подтверждение его умения прекрасно воплощать образы "зла с ангельским взглядом".

Также эпизодическую роль в фильме сыграл культовый хоррор-режиссер Дэвид Кроненберг ("Видеодром", "Муха", "Мертвая зона") – он воплотил образ главы семьи Данфорт, Честера.

О режиссерах

Снял картину режиссерский дуэт Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые, собственно, и специализируются на фильмах ужасов. В частности, первого успеха они достигли на этом поприще в 2012 году, сняв одну из частей хоррор-антологии "ЗЛО". Далее в 2014 и 2015 годах они выпустили еще два хоррора – "Пришествие дьявола" и "Монстры юга", по-разному воспринятые критиками (первый разгромили, а второй похвалили).

Но именно "Игра в прятки" 2019 года вывела их в первый эшелон хоррор-режиссеров – впоследствии им поручили перезапуск франшизы "Крик", который оказался довольно успешным. Они сняли "Крик 5" (2022) и "Крик 6" (2023), а затем ушли из проекта из-за конфликта в расписании – ради хоррора "Эбигейл" (2024).

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 13 марта 2026 года на кинофестивале независимого кино SXSW, а 20 марта он вышел в американский прокат, так что первые отзывы о нем уже есть.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 75% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 91% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

"Испытывая судьбу, продолжая с того места, где она остановилась после длительного отсутствия, "Игра в прятки 2" обходит проклятие сиквела в значительной степени благодаря яростной преданности Самары Уивинг этой кровавой истории", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Игра в прятки: Я иду искать" – это прекрасный аттракцион для фанатов первой части и жанра в целом. Здесь достаточно неожиданных поворотов сюжета, бессмысленных смертей и ярких моментов. Главные героини купаются в потоках крови, а злодеи – еще отвратительнее, чем в первой части (в первую очередь в плане морали). И все это приправлено хорошим юмором.

В то же время, у фильма жизнеутверждающий финал, который ненадолго возвращает веру в то, что этот мир еще не окончательно потерян.

В целом же "Игра в прятки 2" – это тот случай, когда сиквел стал более масштабным и многослойным, чем предыдущий фильм, однако при этом никак не потерял в качестве, несмотря на семилетний перерыв между фильмами.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

***

