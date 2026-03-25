Студентов и школьников будут готовить к обороне, независимо от пола, – новый закон

Украинские студенты и школьники будут приобретать навыки защиты страны под руководством профессиональных инструкторов. Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 263 народных депутата.

Речь идет о Законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению (№13347).

Как отметили в парламенте, закон предусматривает создание специальных центров подготовки и введение новых предметов в школах.

В частности, огневые упражнения будут отрабатываться на полигонах Вооруженных сил Украины и на современных интерактивных тренажерах.

Вместо базовой общевойсковой подготовки

Отмечается, что законом вместо базовой общевоенной подготовки предусмотрено внедрение комплексного подхода – подготовка к национальному сопротивлению. Подготовка будет касаться студентов и учащихся независимо от пола.

Так, в учебных заведениях появится дисциплина "Основы национального сопротивления", а преподавание предмета "Защита Украины" будет обновлено и усовершенствовано.

Также предусмотрено создание специализированных Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, предназначенных для проведения практических занятий.

Стрельбы будут проходить, в частности, на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и на современных интерактивных тренажерах.

Лица, чье вероучение не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "вооруженные" модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, освобождаются от практических занятий.

Общие положения

В целом же в законе указывается, в частности, что основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является комплекс теоретических и практических мероприятий, направленных на формирование необходимых знаний, умений и навыков для выполнения конституционного долга по защите Родины, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подготовка проводится в центрах подготовки граждан к национальному сопротивлению по программам, разработанным Министерством обороны Украины.

К проведению мероприятий по подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению привлекаются ветераны войны, учебные заведения независимо от формы собственности, учреждения физической культуры и спорта, общественные объединения и другие институты гражданского общества, деятельность которых направлена на содействие обеспечению национальной безопасности и обороны, а также военно-патриотическому воспитанию.

Для размещения центров подготовки граждан к национальному сопротивлению и их филиалов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц используется инфраструктура органов государственной власти и органов местного самоуправления, других учреждений и организаций.

Другие сегодняшние решения Рады

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 марта, украинский парламент принял закон, освобождающий поврежденное жилье от платы за управление.

Так, на время действия военного положения и в течение года после его завершения потребители не будут платить за услугу по управлению многоквартирным домом, если он поврежден и его эксплуатация невозможна из-за обстрелов.

