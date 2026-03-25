Советник президента Камышин о первом дистанционном сбитии 'шахеда': 'Это меняет подход к построению ПВО'

Советник Президента по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что дистанционный сбитый "шахеда" меняет подход к построению противовоздушной обороны. Об этом он написал в соцсети Х и опубликовал видео поражения.

"Сегодня утром я лично видел, как пилоты дистанционно управляли беспилотником-перехватчиком LITAVR. Затем было подтверждено сбивание "шахеда". Первый дистанционный перехват! И все это во время одной из самых массированных воздушных атак на Украину. Это меняет подход к построению противовоздушной обороны", – написал советник Президента по стратегическим вопросам.

Ранее военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копитько рассказал, что этот "шахид" был сбит пилотами 190-го учебного центра Сил беспилотных систем. По его словам, благодаря дрону LITAVR СБС успешно применили новую тактику – перехватчики расставляет персонал, а пилоты управляют ими дистанционно из безопасного места. Для работы нужен лишь интернет в центре управления и в месте запуска.

Напомним, разработка дрона LITAVR от компании F-Drones началась осенью 2024 года. С 2025 года запустили серийное производство и поставки в войска. Максимальная скорость – 350 км/ч, время полета – до 15 минут. Дрон имеет 2 камеры – дневную и тепловизионную. Заявленный радиус применения – 36 км, но фактически LITAVR летит на 60 км и на 9,5 км в высоту. Боевая часть – 500 г. Взрыв – кинетический удар или самовзрыв при контакте, а также взрыв оператором. Имеет инерционную систему наведения без использования GPS, а также автоматическую систему донаведения на цель.

