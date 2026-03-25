Удары РФ зацепили Молдову: 'Укрэнерго' поможет Кишиневу с ремонтом важной ЛЕП

Кишинев ввёл чрезвычайное положение в энергетике.

"Укрэнерго" поможет Кишиневу восстановить ключевую линию электропередачи между Румынией и Молдовой "Исакча-Вулканешти", которая пострадала в результате нападения России на Украину. Об этом сообщил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету в Facebook.

"Есть оборванные провода, которые компания "Укрэнерго" поможет нам отремонтировать, и, как было сказано вчера вечером в парламенте, работы продлятся от пяти до семи дней", – сказал министр.

По его словам, 23 марта 2026 года примерно в 19:15 из-за российских атак на территории Украины пострадала энергетическая инфраструктура Молдовы. В результате атаки нескольких дронов пострадала линия "Исакча-Вулканешти". Он подчеркнул, что эти события вызвали необходимость введения чрезвычайного положения в энергетике страны.

Видео дня

Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетику. Так, в ночь на 24 марта произошла очередная массированная атака, в результате которой шесть областей Украины частично остались без света. После одной из предыдущих атак врага, по данным СМИ, произошло отключение линии "Исакча – Вулканешти".

24 марта Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней после отключения ЛЭП "Исакча – Вулканешты" из-за атаки Российской Федерации на Украину. Соответствующее решение приняло правительство страны. В этот период граждан призвали экономно использовать электроэнергию.

