Военные и эксперты ответили Садовому на критику в адрес ПВО

Мэр Львова Андрей Садовый после ночного удара по городу публично заявил, что "имеет много вопросов ко всем" и пообещал "разговор с военными". Ответ не заставил себя ждать – и оказался жестким.

Мадяр: "Такой ПВО на Земле не существует"

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди напомнил мэру о реальном масштабе угрозы. В марте 2026 года не было ни одного суток, когда бы по небу Украины летало менее ста шахидов и "гераней". В последнюю атаку задействовали около 556 единиц – лишь 15 (около 3%) достигли целей.

"Такой ПВО на планете Земля не существует, которая руками воинов в глубине эшелонов сбивает 95–97% дронов", – написал Мадяр в соцсети. Обращение он завершил четко: "Берегите людей, меньше лесов. А мы будем работать в небе".

Гладких: скандал с Каннами усиливает токсичность ситуации

Еще острее отреагировал политический эксперт Валентин Гладких. По его мнению, критика Садового в адрес защитников неба прозвучала особенно неуместно, учитывая громкий скандал вокруг самого мэра.

12 марта СБУ совместно с Львовской областной прокуратурой провела обыски в помещениях Львовского городского совета и подчиненного ему коммунального предприятия – в рамках производства по статье 114-1 УК Украины о препятствовании деятельности ВСУ. Именно в это время Садовый находился на выставке недвижимости MIPIM в Каннах.

По словам эксперта, поездку пытались организовать через фонд UNBROKEN: несколько львовских компаний перечислили средства на счет фонда, откуда деньги должны были пойти организаторам мероприятия во Франции. Схема дала сбой – сумма оказалась слишком большой для самостоятельного распоряжения фондом по закону. Теперь следователи ищут индивидуальных предпринимателей, через которых могли выводиться эти средства.

"Соблазн немного отдохнуть от войны в солнечных Каннах оказался слишком велик. Можно было бы уже понять, что не стоит лезть на скользкое", – резюмировал Гладких.

Напомним, что ранее французская газета Le Figaro писала о судебном процессе в Уголовном суде Ниццы по поводу незаконного строительства на вилле, принадлежащей двум бывшим украинским депутатам, в частности – Сергею Левочкину.

