Люди, которые оставляют грязную посуду в раковине, имеют эти 9 черт, - исследование

Такие люди склонны мыслить более креативнои могут быть перфекционистами.

Если вы принадлежите к числу тех людей, которые не любят мыть посуду сразу, а позволяют ей накапливаться в раковине – знайте, что причина не в вашей лени или недисциплинированности. Объяснение этой привычки гораздо сложнее, чем просто "у аккуратных людей все в порядке, а у неряшливых – нет". Как пишет siliconcanals.com, психологи утверждают, что люди, которые оставляют грязную посуду "на потом", имеют девять особенных черт характера, которые могут объяснить такую привычку.

1. Они ставят отдых выше жёсткого распорядка дня

По словам семейного психотерапевта Аниты Члипалы, люди, которые не спешат сразу мыть посуду, часто говорят, что сначала просто хотят отдохнуть. У них другие приоритеты, и они считают другие вещи более важными, чем выполнение домашних дел к определённому времени.

2. Они страдают от усталости от принятия решений

Как объяснила психиатр доктор Лиза Маклин, к тому времени, как мы справляемся с принятием решений в течение целого дня, даже небольшие задачи могут казаться непосильными. Так что если вы видите вечером гору посуды в раковине – в вас говорит не лень, а истощение , и это меньше связано с характером и больше с когнитивными способностями.

3. Они склонны мыслить более креативно

Исследование, проведенное психологом Кэтлин Вохс из Университета Миннесоты, показало, что беспорядок на самом деле способствует креативному мышлению. В ее экспериментах участники, находившиеся в захламленных комнатах, придумывали идеи, которые были оценены как значительно более интересные и оригинальные, чем те, которые генерировались в чистом пространстве.

4. Они мыслят масштабно

Некоторые люди зацикливаются на каждой мелочи. Другие же смотрят на вещи шире и сосредотачиваются на более крупных целях. Люди, которые оставляют посуду стоять без движения, как правило, попадают во вторую категорию. Они не игнорируют мытьё посуды из-за неуважения к чистоте. Они мысленно относят это к категории "мелких задач" по сравнению с завершением проекта, качественным времяпрепровождением с кем-то или проработкой идеи.

5. Они показывают более низкие результаты по традиционному показателю добросовестности

Добросовестность – одна из пяти основных черт личности, используемых в психологии для измерения таких качеств, как самодисциплина, аккуратность и целеустремленность. Но при этом степень добросовестности, которую человек проявляет на работе, не обязательно предсказывает, как он будет справляться с домашними делами. Вы можете быть очень дисциплинированным на работе и совершенно спокойно относиться к нескольким тарелкам в раковине.

6. Возможно, они – скрытые перфекционисты

Для некоторых людей оставление посуды в раковине – это на самом деле тихий бунт против собственных перфекционистских наклонностей. Если они не могут сделать это "правильно", с правильным временем замачивания, правильной губкой, чтобы каждая поверхность сияла чистотой, они предпочтут вообще не начинать.

7. Они эмоционально присутствуют

Люди, которые оставляют посуду в раковине, часто имеют сильную склонность полностью погружаться в то, что они делают. Когда они работают, они полностью отдаются делу. Когда они с кем-то, они действительно рядом. Посуда существует в будущем, и эти люди слишком заняты настоящим, чтобы беспокоиться о ней.

8. Они ценят гибкость и адаптивность

Исследования показывают, что люди, которые комфортно чувствуют себя в условиях определенного уровня беспорядка, лучше справляются с жизненными трудностями. Их не выбивает из колеи, когда что-то идет не по плану, потому что они изначально не были так привязаны к плану.

9. Они несут на себе более тяжелую умственную нагрузку, чем вы думаете

Как отметила в журнале Parade психолог Кристал Саиди, наши ежедневные привычки – это маленькие окна в нашу нервную систему, уровень стресса и эмоциональную выносливость. Если кто-то регулярно позволяет посуде накапливаться, это не обязательно означает, что он ленив. Часто это признак чувства перегруженности.

