Удар по заводу 'Авиастар' в России: на спутниковых снимках показали последствия

В результате удара украинских беспилотников по авиазаводу "Авиастар" в российском городе Ульяновске поврежден цех сборки самолетов. Об этом сообщили аналитики проекта Dnipro Osint, проанализировав спутниковые снимки.
"На спутниковых снимках зафиксировано попадание в цех сборки самолетов", - отметили аналитики.
Как сообщал УНИАН, 16 марта Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска. Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
В Генштабе ВСУ сообщили, чтобыли поражены климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени.
Аналогичным образом были поражены объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Отмечается, что этот завод специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Л-410.