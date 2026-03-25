Пока Киев ищет газ в Африке, собственную добычу тормозит бюрократия, – эксперт

Украина приступает к подготовке к отопительному сезону 2026/27 в условиях роста цен на газ и ограниченного предложения на рынке. Власти делают ставку на дорогой импортный ресурс, тогда как собственная добыча стагнирует из-за обстрелов и регуляторных ограничений, пишут "Украинские новости".

После сложной зимы страна уже начала подготовку к следующей, которая, вероятно, не будет проще. За зиму из подземных хранилищ было отобрано около 3,7 млрд кубометров газа. На данный момент объем активного газа в ПХГ составляет около 4,8 млрд кубометров (или около 9,5 млрд с учетом буферного газа).

К началу отопительного сезона необходимо довести запасы примерно до 13 млрд кубометров, что означает потребность в значительных объемах дополнительного ресурса.

В прошлом году импорт газа в Украину вырос почти в раз – с около 0,7 млрд кубометров в 2024 году до более 6 млрд кубометров. Это самый высокий показатель за последние годы. В 2026 году импорт может стать сложнее: предложение на рынке ограничено, а цены растут на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Определенное движение в поиске решений есть. Президент Владимир Зеленский накануне сообщил о переговорах относительно возможного импорта газа из Мозамбика.

В то же время в ситуации, когда страна вынуждена искать газ на удаленных рынках по высоким ценам, часть собственных ресурсов остается недоступной. Эксперты отмечают, что потенциал внутренней добычи сохраняется, но часть его фактически не используется.

Речь идет, в частности, о месторождениях в Полтавской и Харьковской областях, которые уже разрабатывались, но сейчас простаивают из-за проблем с лицензиями. Как отмечает экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, примером являются украинские активы британской Enwell Energy, которая ранее заявляла о готовности обеспечить дополнительные объемы газа при условии разблокирования добычи.

Как именно решать проблему, власти должны определиться уже в ближайшее время – зима ближе, чем кажется.

Вас также могут заинтересовать новости: