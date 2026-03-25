Украина должна быть готова к тому, что Иран нанесет удар, – нардеп

Украина не должна игнорировать угрозы Ирана о возможных ударах. Такое мнение высказал Федор Вениславский – член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в интервью "Телеграфу".

"Мы должны быть готовы к тому, что Иран может пытаться нанести удары по территории Украины. И мы видим, что действительно есть примеры, когда их ракеты летят уже на несколько тысяч километров и до Украины они могут гипотетически долететь", – сказал Вениславский.

В то же время он призвал не преувеличивать угрозу со стороны Тегерана, поскольку иранские ракеты "точно не лучше" российских, которым Силы обороны умеют успешно противостоять.

Видео дня

В то же время, комментируя помощь Украины Персидскому заливу, он отметил, что без поддержки Ирана Россия не нанесла бы такого ущерба Украине.

"Мы не предоставляем средства, которые позволяют наносить удары по территории Ирана. Мы защищаем фактически мирное население, помогаем защищать мирное население стран Персидского залива, которые являются объектами атаки Ирана. А мы не атакуем и не предоставляем средства поражения, которые могут атаковать Иран. Поэтому все упреки Ирана в адрес Украины не соответствуют ни одной конвенции, ни одной норме международного права", – пояснил он.

Ситуация на Ближнем Востоке: важные новости

Ранее Тегеран заявлял, что любая помощь Украины Израилю, в частности в отношении БПЛА, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана. Иран, в частности, сослался на резолюцию ООН, не упоминая собственную передачу "Шахедов" России для атак по Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины приравняли угрозы Ирана к попыткам серийного убийцы оправдывать преступления. В частности, спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий напомнил, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для войны против Украины.

Кроме того, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Иран вряд ли попытается атаковать Украину. Он пояснил, что такой удар не будет иметь никакой практической цели. А для Ирана сейчас важнее сохранять ракеты и дроны для ударов по прямым противникам в регионе.

