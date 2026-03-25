В апреле появятся первые решения по нарушениям со стороны ТЦК: нардеп сказал, чего ждать

Министерство обороны работает над уменьшением конфликтов во время мобилизации и нарушений прав человека со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом рассказал Федор Вениславский – член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в интервью "Телеграфу".
Он отметил, что в апреле ожидаются уже первые наработки по этому вопросу. После чего их должны вынести на детальное обсуждение.
Отдельно следует обратить внимание на справедливое распределение мобилизационной нагрузки. По словам нардепа, речь идет о ситуациях, когда в отдельных общинах и селах мобилизовали большинство мужчин, тогда как в крупных городах, например в Киеве, картина выглядит иначе.
Нардеп отметил, что эту разницу особенно остро ощущают военные, которые возвращаются с фронта на лечение. На фоне этого у них возникает ощущение "двух параллельных реальностей". Где одна связана с войной, а другая – с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не является массовым.
"Поэтому над этим всем работаем и мы, и Офис президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут разработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", – пояснил Вениславский.
Напомним, в феврале глава Минобороны Михаил Федоров анонсировал реформу мобилизации в Украине. Он тогда отмечал, что планируется внедрить комплексные решения, которые могли бы решить "накопившиеся годами проблемы" и одновременно "сохранить обороноспособность страны".
Ранее полковник ДШВ Владимир Кобылянский отмечал, что полностью остановить мобилизацию в Украине невозможно, пока продолжается большая война с Россией. Он отметил, что полностью переложить эту задачу на рекрутинг невозможно.