В апреле появятся первые решения по нарушениям со стороны ТЦК: нардеп сказал, чего ждать

Министерство обороны работает над уменьшением конфликтов во время мобилизации и нарушений прав человека со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом рассказал Федор Вениславский – член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что в апреле ожидаются уже первые наработки по этому вопросу. После чего их должны вынести на детальное обсуждение.

Видео дня

Отдельно следует обратить внимание на справедливое распределение мобилизационной нагрузки. По словам нардепа, речь идет о ситуациях, когда в отдельных общинах и селах мобилизовали большинство мужчин, тогда как в крупных городах, например в Киеве, картина выглядит иначе.

Нардеп отметил, что эту разницу особенно остро ощущают военные, которые возвращаются с фронта на лечение. На фоне этого у них возникает ощущение "двух параллельных реальностей". Где одна связана с войной, а другая – с относительно спокойной жизнью в тылу, где участие в защите государства не является массовым.

"Поэтому над этим всем работаем и мы, и Офис президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут разработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", – пояснил Вениславский.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, в феврале глава Минобороны Михаил Федоров анонсировал реформу мобилизации в Украине. Он тогда отмечал, что планируется внедрить комплексные решения, которые могли бы решить "накопившиеся годами проблемы" и одновременно "сохранить обороноспособность страны".

Ранее полковник ДШВ Владимир Кобылянский отмечал, что полностью остановить мобилизацию в Украине невозможно, пока продолжается большая война с Россией. Он отметил, что полностью переложить эту задачу на рекрутинг невозможно.

