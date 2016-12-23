"Вов, боярышник будешь?": пресс-конференция Путина в мемах и "фотожабах"
Сегодня состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая традиционно сопровождалась фотожабами и шутками.
Интернет-пользователи высмеивали журналистов, которые пытались выслужиться и отмечали, что Путин умело уходит от ответов и начинает кашлять на неудобных для него вопросах.
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Всероссийский журналистский конкурс на звание главного холуя начался pic.twitter.com/7eUV636tqD— Alexey Navalny (@navalny) December 23, 2016
Антон Палыч в точку. pic.twitter.com/RIR6vZteFV— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) December 23, 2016
Собрали для вас итоги пресс-конференции Владимира Путинаhttps://t.co/sdLOpze03hpic.twitter.com/SEPPeUbDjh— Лентач (@oldLentach) December 23, 2016
Путин призвал Сечина быть скромнее и не раздражать людей...— Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 23, 2016
Хорошо — ответил Игорь Иванович и случайно выронил из кармана годовой бюджет РФ
#Прессконференция, или Матрица Владимира Путина— DW (на русском) (@dw_russian) December 23, 2016
Другие карикатуры Елкина на сайте DW: https://t.co/basPEdqv7xpic.twitter.com/OdJ50ye6jB
Putin: "No to vodka, yes to kvas!"— Anna Shamanska (@_shamanska) December 23, 2016
https://t.co/zQYsFdV5jlpic.twitter.com/GeifAtWx1q— Открытая Россия (@openrussia_org) December 23, 2016
Прямо сейчас началась большая пресс-конференция Владимира Путина pic.twitter.com/iKn6MGFNEf— #Ленивый SMMщик (@lazysmm) December 23, 2016
December 23, 2016
Пресс-конференция Путина — это шанс для рядовых граждан хотя бы три часа пожить в Великой и богатой России, в которой всё хорошо.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) December 23, 2016
- Вов, боярышник будешь?— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) December 23, 2016
- возможно, но нецелесообразно
короче как обычно pic.twitter.com/XG0WgKklMU— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) December 23, 2016
На вопросе про Немцова — недовольные причмокивания.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) December 23, 2016
На вопросах про надои — довольные причмокивания. pic.twitter.com/eNv42gIuex
December 23, 2016