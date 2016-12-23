"Вов, боярышник будешь?": пресс-конференция Путина в мемах и "фотожабах"

16:59, 23 декабря 2016
Общество
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Сегодня состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая традиционно сопровождалась фотожабами и шутками.

Путин на пресс-конференции / Фото REUTERS

Интернет-пользователи высмеивали журналистов, которые пытались выслужиться и отмечали, что Путин умело уходит от ответов и начинает кашлять на неудобных для него вопросах.

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