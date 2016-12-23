"Вов, боярышник будешь?": пресс-конференция Путина в мемах и "фотожабах"

Интернет-пользователи высмеивали журналистов, которые пытались выслужиться и отмечали, что Путин умело уходит от ответов и начинает кашлять на неудобных для него вопросах.

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Всероссийский журналистский конкурс на звание главного холуя начался pic.twitter.com/7eUV636tqD — Alexey Navalny (@navalny) December 23, 2016

Антон Палыч в точку. pic.twitter.com/RIR6vZteFV — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) December 23, 2016

Путин призвал Сечина быть скромнее и не раздражать людей...

Хорошо — ответил Игорь Иванович и случайно выронил из кармана годовой бюджет РФ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 23, 2016

Putin: "No to vodka, yes to kvas!" — Anna Shamanska (@_shamanska) December 23, 2016

Прямо сейчас началась большая пресс-конференция Владимира Путина pic.twitter.com/iKn6MGFNEf — #Ленивый SMMщик (@lazysmm) December 23, 2016

Пресс-конференция Путина — это шанс для рядовых граждан хотя бы три часа пожить в Великой и богатой России, в которой всё хорошо. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) December 23, 2016

- Вов, боярышник будешь?

- возможно, но нецелесообразно — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) December 23, 2016

короче как обычно pic.twitter.com/XG0WgKklMU — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) December 23, 2016