Могилевская устроила на Майдане стриптиз (фото)

10-летие канала "Интер" отметили не просто концертом российских и украинских звезд на Майдане, но и импровизированным стриптизом от Наталии Могилевской.

Во время выступления с ведущей программы "Шанс" слетело платье и первые ряды зрителей увидели звездную попу певицы, пишет "Блик".

На вопрос, не был ли "стриптиз" запланированным трюком, Могилевская воскликнула: "Такое захочешь – не спланируешь!".

Впрочем, когда у Могилевской обнажилась попа, певица думала не о платье, а "о туфле, которая во второй раз слетела и застряла в решетках ветродува".

Как оказалось, наряд был из клипа "Відправила message" – он специально был сделан с легкой застежкой.

"По сюжету, его срывает такси, которое проезжает мимо, и наматывает на колесо. И чтобы меня не намотало вместе с платьем – застежку сделали слабой. А я забыла об этом и одела платье на концерт", - объяснила Могилевская.

Реакция коллег была соответствующей: "За кулисами все ржали...". "Ну и я вместе с ними. А еще мне сказали, что я очень похудела", - утверждает певица.

"А платье... Ну слетело... Смешно стало...", - прибавила она.

Обделенным в таком спецвыступлении оказался бой-фрэнд Могилевской – Егор. Он был единственным, кто ничего не видел.

"Егор был за сценой и смотрел выступление по монитору. А там меня было видно только до половины – ниже пояса в этот момент не снимали. Он ничего не понял, но когда узнал... Тоже хохотал", - сознается певица.

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