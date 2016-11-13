Увидеть глазами пилота: в сети появилось видео из кабины украинского истребителя

Видео снято из кабины пилота во время учебного полета, передает Gazeta.ua.

Судя из нового пиксельного камуфляжа самолета, машина недавно прошла капитальный ремонт.

"Взлеты в небо Ивано-Франковщины завораживают. Какой бы не была погода, там, на высоте нескольких километров всегда невероятная красота. Будто плаваешь по облакам в ярких лучах солнца. Вот замечаешь заснеженные вершины Карпатских гор, выходишь под облака и наслаждаешься разноцветными осенними пейзажами Прикарпатья", - рассказал один из пилотов, которому тоже приходилось пилотировать обновленный боевой самолет на Прикарпатье.

В целях государственной безопасности его имени называть нельзя.

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Как он отметил, во время вылетов не всегда есть время любоваться пейзажами.

"Пилотаж, перехват, воздушный бой, групповая слетанность – вот твои задачи. Длительная подготовка на земле, тяжелый труд сотен людей и вот ты в воздухе, виражи, петли, бочки, "Цель вижу! Пуск один, пуск два!", заход, посадка, короткий отдых и снова в кабину. Дальше разбор полетов, замечания от командиров и снова подготовка. Уже затемно зачехленные самолеты развозят по ангарах, а утром все по новые. Такие они, захватывающие и напряженные летные будни", - рассказал пилот истребителя.

По его словам, сегодня у молодых летчиков часов налета в разы больше, чем было у молодых офицеров еще несколько лет назад. В частности, будущие асы отрабатывают ведение маневренных боев, при любой погоде, перехвата воздушных целей на средних и малых высотах а также атаку наземных мишеней.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года делегация Воздушных Сил ВСУ приняла участие в крупнейшем авиашоу CIAF-2016 в чешском городе Градец-Кралове. Украинского военного летчика полковника Александра Оксанченко признали лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа на истребителе Су-27.