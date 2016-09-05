Украинского военного летчика признали лучшим на международном авиапоказе в Чехии (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Отмечается, что 15-минутная программа выступления была насыщена фигурами высшего пилотажа, выполнение которых вызывает восторг у зрителей на авиашоу: "Колокол", "Ухо", боевые развороты и тому подобное.

"Мы с моим дублером и резервным пилотом подготовили программу в четырех вариантах, в зависимости от погодных условий. В течение 14-15 минут в воздухе выполняю ряд фигур высшего пилотажа. Зрителям больше всего нравятся боевые развороты, петля со взлета, петля Нестерова с поворотом, косые петли, два "Колокола", боевой разворот с поворотом во внутреннюю сторону ("Ухо"), проход на малой скорости, перевернутый полет. В завершение выступления я имитирую заход на посадку с шасси, приближаюсь к земле, а потом стремительно поднимаюсь в воздух снова и делаю "бочку", — рассказал полковник Оксанченко.

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Также наш истребитель Су-27 выступил в паре с чешским Миг-15. Их совместный полет вызвал шквал аподисментов зрителей шоу. На статическом показе все желающие смогли вблизи рассмотреть еще один истребитель Су-27УБ и военно-транспортный самолет Ан-26. После двух дней ярких выступлений украинского летчика признали лучшим среди пилотажников.

После возвращения в Украину полковник Оксанченко и его команда будут готовиться к дебютному выступлению на международном авиашоу на Мальте.

Видео: Marcel Samek (YouTube)