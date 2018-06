Топ-5 песен Леонарда Коэна, которые мир не забудет (видео)

За полвека на сцене без преувеличения легендарный музыкант создал 14 альбомов. Первый - The Songs of Leonard Cohen – увидел свет в 1967 году, последний - You Want It Darker – всего за несколько недель до смерти.

Можно спорить, кем он был больше: поэтом или музыкантом. Первый поэтический сборник Коэна - Let Us Compare Mythologies - был напечатан за 10 лет до первого записанного альбома – в 1956. И уже впоследствии он знакомится с продюсером Джоном Хеммондом и записывает The Songs of Leonard Cohen.

Мы хотим вспомнить самые яркие хиты легендарного канадского баса, которым подпевают во всем мире.

Hallelujah (1984)

Не назвать ее первой невозможно. Hallelujah считают одной из самых прекрасных лирических песен всех времен, и с этим трудно не согласиться. Существует около 80 вариантов текста, написанных Коэном, и он редко исполнял только основной.

Dance Me To The End Of Love (1984)

На это произведение его вдохновила история Холокоста. Dance Me To The End Of Love перепели столько раз, что не все знают, кто ее написал.

Suzanne (1967)

Первая в первом альбоме Коэна. Он посвятил ее своей платонической любви к девушке по имени Сюзанна. Еще одна из наиболее перепеваемых его песен.

"Nevermind" (2014)

Легендарный саунтдтрек легендарного сериала "Настоящий детектив".

“You Want It Darker” (2016)

Первая песня последнего альбома Леонарда Коэна, записанного в его последние месяцы. В интервью The New Yorker тяжело больной Коэн говорит, что не боится смерти.

"I'm ready, my Lord", - услышали мы в октябре. В ноябре его не стало.