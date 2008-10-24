S&P понизила суверенные кредитные рейтинги Украины

Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s понизила долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте - с «В+» до «В», по обязательствам в национальной валюте - с «ВВ-» до «В+».

Об этом говорится в сообщении S&P.

Согласно сообщению, рейтинг по национальной шкале понижен с «uaAA» до «uaA+». Прогноз - «Негативный». Краткосрочные суверенные кредитные рейтинги подтверждены на уровне «В». Суверенный рейтинг вероятности возврата долга после дефолта остается на уровне «4».

Кроме того, понижена оценка риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков — с «ВВ-» до «В+» (эта оценка измеряет возможность суверенного правительства ограничивать доступ к валюте несуверенным заемщикам).

Одновременно рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг по национальной шкале были выведены из списка CreditWatch («рейтинг на пересмотре») с негативным прогнозом, куда они были помещены 15 октября 2008 г.

«Понижение рейтингов обусловлено растущими затратами правительства в связи с необходимостью рекапитализации банковской системы в условиях снижения экономического роста и усиления валютных рисков», - говорится в сообщении со ссылкой на кредитного аналитика Standard & Poor’s Фрэнклина ГИЛЛА.

В сообщении отмечается, что достаточно скоро Международный валютный фонд (МВФ), вероятно, одобрит получение правительством Украины значительного кредита. Кроме того, крупный кредит увеличит резервы Национального банка Украины в иностранной валюте, он может способствовать получению дополнительных средств от международных банков развития и дружественных правительств. Это может стать основой для проведения важных бюджетных и экономических реформ.

«Тем не менее, достижение политического консенсуса, столь необходимого для получения поддержки от МВФ и других потенциальных кредиторов, может произойти недостаточно быстро для того, чтобы снизить растущее давление на обменный курс и финансовый сектор. Более того, хрупкий политический консенсус, вероятно, окажется проверкой эффективности усилий правительства по стабилизации - даже после достижения договоренности с МВФ», - говорится в сообщении.

Слабое доверие к финансовым и монетарным институтам Украины увеличивает риски с точки зрения реальной экономики и инфляции. Резкое обесценивание национальной валюты (гривни) также может увеличить расходы правительства на рекапитализацию финансовой системы, не в последнюю очередь - вследствие высокого уровня кредитов в иностранной валюте (35% ВВП) корпорациям и домовладельцам, которые не защищены от возможных рисков. Дальнейшее обострение ситуации приведет к снижению бюджетных показателей.

S&P отмечает, что на протяжении первой половины 2008 г. дефицит правительства Украины по счету текущих операций в среднем составлял 8% ВВП, но, по всей вероятности, он будет сокращаться в течение 2009 г. вследствие сокращения объемов финансирования. Потребности страны в краткосрочном финансировании остаются: потребности во внешнем финансировании (баланс счета текущих операций, платежи по внешнему долгу) составят 147% международных резервов в следующие двенадцать месяцев. Ухудшающиеся условия внешней торговли осложняют прогнозы роста в преддверии парламентских выборов.

«Прогноз «Негативный» по суверенным кредитным рейтингам Украины отражает вероятность еще одного понижения рейтингов в случае значительных задержек заключения соглашения с МВФ или недостаточного политического консенсуса, что будет негативно влиять на способность правительства выполнить программу МВФ, - подчеркивается в сообщении. - И, наоборот, прогноз может быть пересмотрен на «Стабильный» в случае успешной реализации мер по стабилизации финансовой системы, которые будут создавать условия для возрождения экономики в ближайшие два года».