В Минобороны заявляют о возобновлении почти всей поврежденной в зоне АТО военной техники
16:08, 27 сентября 2016Общество
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В Министерстве обороны заявляют, что предприятия государственного концерна "Укроборонпром" восстановили всю военную технику, поврежденную в зоне проведения антитеррористической операции.
На сегодня определенной проблемой для ВСУ продолжает оставаться отсутствие поставок из-за рубежа летальной оружия / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов.
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"Вооруженные силы фактически восстановили свою боеспособность, на сегодняшний день мы практически завершили ремонт вооружений и военной техники, которые были повреждены во время боевых действий", - сказал Шевцов.
По его словам, на сегодняшний день определенной проблемой для Вооруженных сил Украины продолжает оставаться отсутствие поставок из-за рубежа летального оружия от украинских партнеров.
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