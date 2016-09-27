В Минобороны заявляют о возобновлении почти всей поврежденной в зоне АТО военной техники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов.

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"Вооруженные силы фактически восстановили свою боеспособность, на сегодняшний день мы практически завершили ремонт вооружений и военной техники, которые были повреждены во время боевых действий", - сказал Шевцов.

По его словам, на сегодняшний день определенной проблемой для Вооруженных сил Украины продолжает оставаться отсутствие поставок из-за рубежа летального оружия от украинских партнеров.