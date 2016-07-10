ДТП с участием авто Нацполиции в Харькове: двое погибших, пятеро пострадавших

В центре Харькова в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции погибли двое человек, еще пятеро пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня около 4 часов утра автомобиль "Тойота Приус" патрульной службы двигался по улице Сумской и на перекрестке с улицей Динамовской столкнулся с автомобилем "Москвич-2141".

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В прокуратуре отметили, что, по предварительной информации, "Москвич" двигался на зеленый свет светофора. После столкновения "Москвич" поменял направление движения и столкнулся с автомобилем "Саманд".

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров "Моксвича" (муж и жена) погибли.

Водитель "Москвича", двое патрульных, а также водитель и пассажир "Саманда" получили телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное расследование. Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Проверяется информация, были ли на патрульном авто включены спецмаячки.