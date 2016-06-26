Во Львовской области во время оформления ДТП травмированы четверо полицейских

Во Львовской области во время столкновения легкового автомобиля с гужевой подводой травмированы пять человек, из них двое детей. Также травмы получили четверо сотрудников полиции, которые прибыли на место оформлять ДТП.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня ночью в селе Ясенов Бродовского района произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте работал экипаж полицейских взвода обслуживания дорог государственного значения, следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Бродовского отделения полиции.

Как установили правоохранители, в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2108 с гужевой подводой были травмированы и госпитализированы в больницу пять человек – водитель подводы и двое его несовершеннолетних пассажиров, а также водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Место столкновения было обозначено специальными конусами, также полицейские установили знак «Внимание ДТП». Кроме того, с обеих сторон от места столкновения стояли патрульные автомобили «Рено Кенго» и «Тойота Приус» с включенными проблесковыми маячками.

Во время оформления ДТП в 01.20 водитель грузового автомобиля DAF совершил столкновение с патрульным автомобилем «Тойота», в результате чего были травмированы и доставлены в больницу двое полицейских взвода обслуживания дорог и двое полицейских группы реагирования патрульной полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.