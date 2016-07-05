Бывшие польские президенты, министры и политики написали письмо к братьям-украинцам

Письмо является ответом на обращение украинских интеллектуалов с просьбой о прощении и примирении, которое поступило в Польшу в июне, сообщает Радио Свобода.

Авторы обращения напоминают слова Ивана Франко, сказанные в 1894 году, о том, что среди славян нет двух других народов, которые были бы настолько близкими, как поляки и украинцы. «Со временем, на наше общее несчастье, на смену единства пришла ненависть и национализм, а также их родной ребенок - преступление, - которое потерпели поляки и украинцы на Волыни, в Восточной Галиции, на Холмщине, в Бескидах и на Перемышльской земле», - отмечено в письме.

Поэтому, утверждают авторы обращения, они очень рады письму с Украины, где есть слова «просим простить» и в котором украинцы не уходят от ответственности за обиду, причиненную полякам в сороковых годах прошлого века. «Мы также отдаем дань памяти жертвам братоубийственных польско-украинских конфликтов», - отмечается в документе.

Польские политики и деятели призвали общества и парламенты обеих стран не забывать, что Иоанн Павел II, Ежи Гедройц и Яцек Куронь призвали украинцев и поляков к примирению. По мнению авторов письма, возмещением вины в отношениях между двумя народами должно стать «ковка настоящего братства». Это нужно делать «вопреки польскому и украинскмуй малодушию, в добре, но также в плохие времена, которые, возможно, начинаются в нашей общей Европе, над которой нависла угроза национализмов и российского империализма».

Подписанты обращения считают, что опасность легче преодолеть вместе. Они написали: «Выражаем вам наше восхищение и солидарность в борьбе с агрессором, который более двух лет оккупирует часть украинской земли, стараясь не допустить осуществления вашей мечты о жизни в объединенной Европе».

Открытое письмо к «братьям-украинцам» адресовали трое бывших польских президентов - Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский. Кроме них, обращение подписали бывшие министры иностранных дел Польши Анджей Олеховский, Адам Ротфельд, Радослав Сикорский и Гжегож Схетина, который теперь является лидером крупнейшей оппозиционной польской партии «Гражданская платформа». Среди подписантов - такие известные польские политики, как Павел Коваль и Роза Тун, легендарные деятели «Солидарности» Владислав Фрасинюк, Збигнев Буяк, главный редактор издания Gazeta Wyborcza Адам Михник, главный редактор еженедельника Newsweek Polska Томаш Лис и другие.

Две недели назад в другом духе ответили на письмо украинских политических лидеров, духовенства и интеллектуалов к польской общественности о примирении двести парламентариев от правящей ныне в Польше партии «Право и справедливость». Среди прочего, у авторов этого письма вызвала беспокойство нынешняя историческая политика Украины, прежде всего «прославление лиц, сыгравших неоднозначную роль во Второй мировой войне».

В начале июня, накануне 73-й годовщины Волынской трагедии, украинские политические деятели, представители духовенства и интеллигенции обратились к польской общественности с открытым письмом примирения. Они попросили прощения у поляков, пообещав забыть взаимные обиды. Также они призвали не прибегать к резким и непродуманным декларациям, которые позволят общим врагам использовать их против Польши и Украины.

Письмо подписали, в частности, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, глава УПЦ Киевского патриархата Филарет, глава УГКЦ Святослав Шевчук.