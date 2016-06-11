СМИ: Оппозиция Польши зарегистрировала в Сейме резолюцию о геноциде поляков во время Волынской трагедии

Об этом сообщает "Польское радио".

В проекте отмечается, что "организованное и массовое измерение Волынского преступления имеет характер этнической чистки и геноцида", а в 1942-1945 годах на территории Волыни и Восточной Галиции "жертвами преступления стали 100 тысяч невинных полек и поляков, включая детей".

"11 июля 2016 года исполняется 73-я годовщина апогея волны преступления, которое в Восточных областях совершили Организация украинских националистов и подразделения Украинской повстанческой армии", - говорится в документе.

В Сейме зарегистрировано еще два проекта в отношении 11 июля, их раньше представили депутаты от партии «Кукизь’15» и партии «Право и справедливость».

Читайте такжеОккупанты предлагают перевезти советские памятники из Польши в Крым

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2016 года известные украинские государственные, общественные деятели, главы традиционных церквей и интеллектуалы призвали руководство Польши установить общий день памяти жертв Волынской трагедии. Также украинцы призвали польских политиков воздержаться от безрассудных политических заявлений по поводу прошлого, которые могут использовать третьи силы для обострения польско-украинских отношений.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Читайте такжеПольский сейм обязал местную власть декоммунизировать названия улиц

Украинские историки, в частности, считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы гибли от рук поляков и доказан исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали работники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

Также нижняя палата польского парламента не поддержала поправку группы депутатов об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии, мученичества кресовян.