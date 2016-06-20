Кремлевские "тролли" развернули в польском интернет-пространстве масштабную кампанию по дискредитации Украины - СМИ

Об этом пишет Радио Свобода.

Польские аналитики отмечают, что волна беспрецедентной антиукраинской пропаганды в сети поднялась в 2013 году, вскоре после того, как на киевском Майдане начались протестные акции. Чтобы убедить поляков в том, что украинцы – их главные враги, интернет-"тролли" сотни тысяч раз повторяют тезисы нынешней кремлевской власти.

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Одним из наиболее ярких примеров кремлевского "троллинга" в Польше называют интернет-форум российского польскоязычного радио Sputnik Polska. По его словам, кремлевские "тролли" массово появились на странице радио поздней осенью 2013 года.

Главная задача кремлевского интернет-"троллинга" в Польше – разрушения польско-украинских отношений, отмечают эксперты.

Как пишет Радио Свобода, пытаясь поссорить поляков с украинцами, интернет-"тролли" настойчиво эксплуатируют вопрос сложного исторического прошлого двух народов, прежде всего – волынской трагедии.

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Кроме этого, кремлевские "тролли" применяют в польском сегменте соцсетей такой проверенный способ, как создание псевдопрофилей.

Отмечается, что кремлевские "тролли" не призывают поляков любить Путина, и они как мантру повторяют мысли нынешней российской власти об Украине. Тем самым Кремль пытается отбить желание поляков поддерживать украинцев.