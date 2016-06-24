В ВАСУ объяснили, почему суды восстанавливают на должностях бывших милиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя ВАСУ Михаил Смокович.

"Закон несовершенен, он неодинаково понимается, а нормативные акты, изданные на его основании, противоречащат этому закону, и судья это четко видит. А когда законодательная формулировка расплывчатая, то, согласно статье 8 Кодекса об административном судопроизводстве, законодательство толкуется в пользу гражданина. К тому же в статье 57 закона "О Национальной полиции" нет оснований для проведения аттестации", - сказал Смокович.

Он пояснил, что проблема в том, что бывших милиционеров массово перевели в состав Национальной полиции, и потом как полицейских пригласили на аттестацию, а аттестация для сотрудников Нацполиции законом не предусмотрена.

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Как сообщал УНИАН, переаттестация работников Нацполиции началась 18 ноября 2015 года. Она предусматривает написание теста на общий уровень аналитических навыков сотрудника, профессиональный тест на знание законов и собеседование.

По данным МВД, в 5 областях Украины от 30 до 50% руководящего состава управлений полиции не прошли аттестацию.

7 апреля руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что реформу органов МВД могут свести на нет решения судов о восстановлении на работе работников милиции, которые не прошли переаттестацию.

6 июня члены аттестационных комиссий, представители общественных организаций "Автомайдан", "Народный тыл" и Combat-UA заявили, что процесс переаттестации сотрудников полиции превратился в показуху и происходит неэффективно.