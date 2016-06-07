В 5 областях Украины от 30 до 50% руководства управлений полиции не прошли аттестацию - МВД

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил советник министра внутренних дел, руководитель одной из комиссий Владимир Филенко.

Читайте также"Восхищался "Беркутом", радовался оккупации": уличенный в сепаратизме харьковский полицейский уволен

Как сообщил советник главы МВД, по результатам аттестации в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях уволены от 30 до 50% руководящего состава управлений полиции. По его словам, более чем 20% руководителей рекомендовано пройти проверку на полиграфе. В то же время Филенко утверждает, что значительная часть полицейских написала рапорты, опасаясь, что не пройдет переаттестацию.

По его убеждению, после этого процент уволенных может возрасти.

«По моему мнению, процент тех, кто увольняется по собственному желанию, или по решению комиссии, или же понижается в должности – очень высокий. Кое-кто хотел бы освободить всех, кто работал раньше в милиции, однако мы не можем себе позволить этого, потому должны руководствоваться не эмоциями, а профессиональными качествами претендентов», - отметил Филенко.

Советник министра добавил, что часто общественные активисты из разных областей сами становятся на защиту сотрудников полиции, поскольку, по его словам, они понимают, что не нужно смешивать понятия «люстрация» и «переаттестация». Ведь только тот факт, что человек работал при нескольких властях, еще не свидетельствует о ее некомпетентности.

«Реформа полиции аттестацией не закончится. Это важный, но далеко не последний шаг. Во время аттестации мы даем людям шанс, время на исправление, время на работу в новых условиях. Параллельно мы будем готовить и учить новые кадры», - подчеркнул Филенко.

Он добавил, что реформа такого масштаба и с участием такого количества людей проводится в Украине впервые, однако существует сопротивление нереформированной судебной системы.

Читайте такжеЗаместитель генпрокурора: В ГПУ ожидаются сотни увольнений

«Сейчас суды занимают антиреформистскую позицию. У них есть корпоративная порука, как за свой судейский корпус, так и за корпоративные связи со старыми работники милиции. К сожалению, в большинстве случаев решения судей предопределено, независимо от наших усилий в суде», - отметил Филенко.

Как сообщал УНИАН, члены аттестационных комиссий, представители общественных организаций ”Автомайдан”, ”Народный тыл” и Combat-UA заявили, что процесс переаттестации сотрудников полиции превратился в показуху и происходит неэффективно.

Переаттестация работников Нацполиции началась 18 ноября 2015 года. Она предусматривает написание теста на общий уровень аналитических навыков работника, профессиональный тест на знание законов и собеседование.

7 апреля 2016 г. руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что реформу органов МВД могут свести на нет решение судов о восстановлении на работе работников милиции, которые не прошли переаттестацию.