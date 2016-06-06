Члены комиссий уверяют, что переаттестация в МВД превратилась в показуху

Как передает корреспондент УНИАН, об этом общественные активисты заявили сегодня на брифинге «Крах процесса аттестации полиции. Причины и виновные».

«Мы не хотим в дальнейшем выступать ширмой процесса, который, по нашему мнению, превращается в показуху», - сказал представитель волонтерской организации «Combat-UA», член аттестационных комиссий Павел Кащук.

В свою очередь, активист ВО «Автомайдан», член аттестационных комиссий Евгений Голубенко сообщил, что от общественных организаций в процессе аттестации были задействованы более 30 человек в разных областях Украины.

«Работая в комиссиях, мы выявили определенные технические недостатки этого процесса, о чем неоднократно докладывали представителям рекрутингового центра и представителям Национальной полиции», - сказал он.

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По словам активиста, после проведения аттестации в пяти областях была взята на целый месяц пауза. Последними областями перед временной остановкой аттестации были Одесская и Николаевская области. Члены аттестационных комиссий надеялись, что за время паузы будут устранены технические недостатки.

«Но после того, как аттестация возобновилась, мы увидели, что контроль над процессом приняли представители Министерства внутренних дел и представители старой гвардии», - отметил Голубенко.

Активисты заявляют, что после перерыва комиссии стали разбалансированными, большинство их членов были представителями МВД, а меньшинство – представителями общественности, что не позволяло влиять на этот процесс. Кроме того, отбором последних в областях начали заниматься не специалисты независимого рекрутингового центра, а представители министерства.

«Этот процесс сейчас очень напоминает процесс, когда в прокуратуре был отбор председателей местных прокуратур, когда заместители Шокина (бывшего генпрокурора Украины – УНИАН) отбирали в подавляющем большинстве представителей местных прокуратур. Сейчас этот процесс происходит в Национальной полиции, когда советники Авакова (главы МВД – УНИАН), к которым нет доверия, отбирают новых полицейских», - подчеркнул Голубенко.

В частности, он упомянул советника министра внутренних дел Арсена Авакова Михаила Апостола, чье имя фигурирует в «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Также представитель ОО «Народный тыл», член аттестационных комиссий Роман Синицын отметил, что речь идет о том, что в аттестационных комиссиях произошел полный реванш в пользу старой системы.

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«И то, как происходит аттестация сейчас в регионах после Одессы и Николаева, свидетельствует о том, что реформа как таковая не проводится. По моему личному мнению, – это очковтирательство», - заявил он.

Он пояснил, что это связано с тем, что процент уволенных людей из старой системы критически мал. По его данным, в одной из областей, где проходит аттестация, из 28 человек руководящего состава был уволен всего один человек.

Как заверил член аттестационных комиссий Кащук, официальной статистики относительно того, сколько правоохранителей из старой системы были уволены в результате аттестации полиции, нет.

«Представители наших организаций были в большинстве комиссий. Поэтому мы на уровне какого-то exit poll можем иметь какую-то картинку. Если речь идет о Киеве, то те данные, которые были у нас, и которые мы видели, они довольно существенно в разы отличались от официальных заявлений», - сказал он.

На первом этапе аттестации, констатировал активист, комиссии первой инстанции увольняли определенный процент людей - не более 25% правоохранителей, но апелляционные комиссии, или комиссии второй инстанции могли восстанавливать в органах из их числа по меньшей мере половину. Остальные милиционеры, которые не прошли апелляционную комиссию, могут восстановиться через суды.

Активисты отмечают, что во время общения с милиционерами, большинство из них они спрашивали: сколько милиционеров прежней системы нужно уволить, чтобы система была реформирована? Наименьшая цифра, которую называли, – это было 30%, самая большая -90%.

«То есть, это открыто сказали сами представители старой системы. Что мы имеем сейчас? Увольнение 8, 9, 10%», - сказал Кащук, выразив мнение, что если в районном отделении работает примерно 50 человек, и только 10% из них являются новыми честными людьми, то за полгода их «съест» система, что нельзя будет считать настоящей реформой», - аргументировал Кащук.

Как сообщал УНИАН, переаттестация работников Нацполиции началась 18 ноября 2015 года. Она предусматривает написание теста на общий уровень аналитических навыков работника, профессиональный тест на знание законов и собеседование.

7 апреля руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что реформу органов МВД могут свести на нет решения судов о восстановлении на работе работников милиции, не прошедших переаттестацию.