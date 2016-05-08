Порошенко открыл фотовыставку "Матери Героев" (фото)

Президент Украины Петр Порошенко открыл фотовыставку «Матери Героев» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии также присутствовала мать украинской летчицы, незаконно заключенной в России Надежды Савченко, Мария Савченко и другие матери Героев Украины.

«Мы склоняем головы перед мужеством матерей, воспитавших героических сыновей и дочерей Украины, которые становятся на защиту Родины и дают героический отпор врагу», - заявил Порошенко.

По его словам, особое уважение и благодарность каждый из нас обязан отдать тем мамам, чьи головы покрыли черные платки, кто за последние годы не дождался своих сыновей и дочерей с войны.

Также Порошенко призвал всех украинцев сегодня поздравить и окружить любовью матерей украинских героев.

«Прошу всех украинцев сегодня поздравить, посетить, окружить любовью и благодарностью матерей украинских героев, не дать им остаться в одиночестве. И в этот день, и каждый день - слава украинским матерям и слава Украине», - подчеркнул он.

«Мы склоняем головы перед украинским мамами, матерями героев, которые и сами являются настоящими героями», - добавил президент.