Порошенко открыл фотовыставку "Матери Героев" (фото)
Выставка находится в Музее истории Украины во Второй мировой войне.
Президент Украины Петр Порошенко открыл фотовыставку «Матери Героев» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии также присутствовала мать украинской летчицы, незаконно заключенной в России Надежды Савченко, Мария Савченко и другие матери Героев Украины.
«Мы склоняем головы перед мужеством матерей, воспитавших героических сыновей и дочерей Украины, которые становятся на защиту Родины и дают героический отпор врагу», - заявил Порошенко.
По его словам, особое уважение и благодарность каждый из нас обязан отдать тем мамам, чьи головы покрыли черные платки, кто за последние годы не дождался своих сыновей и дочерей с войны.
Также Порошенко призвал всех украинцев сегодня поздравить и окружить любовью матерей украинских героев.
«Прошу всех украинцев сегодня поздравить, посетить, окружить любовью и благодарностью матерей украинских героев, не дать им остаться в одиночестве. И в этот день, и каждый день - слава украинским матерям и слава Украине», - подчеркнул он.
«Мы склоняем головы перед украинским мамами, матерями героев, которые и сами являются настоящими героями», - добавил президент.