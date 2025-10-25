Дмитриев заявил, что дипломатическое решение войны может быть выработано при участии США.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель главы РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, США и Украина близки к дипломатическому решению, которое позволит положить конец войне. Об этом пишет Reuters.

"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению", - сказал Дмитриев журналистам после прибытия в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками.

Ранее европейские дипломаты сообщили агентству о том, что страны Европы совместно с Украиной работают над новым предложением о прекращении огня по нынешней линии фронта. Согласно этому плану, США сыграют центральную роль в урегулировании.

"Это большой шаг со стороны президента Зеленского - уже признать, что речь идет о линиях фронта. Вы знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти, так что, на самом деле, я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое может быть выработано", - прокомментировал это Дмитриев.

В агентстве отметили, что визит спецпосланника российского диктатора Владимира Путина в США проходит на фоне недавно объявленных американских санкций против Москвы. Тем не менее, по словам Дмитриева, диалог между Россией и США будет продолжаться.

"Конечно, это возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением", - подчеркнул он.

Визит Дмитриева в США - что известно

Ранее CNN сообщило, что глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель главы РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США для официальных переговоров с представителями администрации президента Дональда Трампа. Встреча происходит всего через несколько дней после того, как Вашингтон объявил о новых жестких санкциях против Москвы.

В Axios отметили, что у Дмитриева запланирована встреча с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Она состоится в Майами уже 25 октября.

