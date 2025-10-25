Он отметил, что за год количество уголовных дел в отношении СЗЧ выросло в разы.

В Украине количество уголовных дел по самовольному оставлению части (СОЧ, далее СЗЧ) за год выросло почти впятеро и в настоящее время их около 300 тыс.

Об этом сказал в эфире Вечер.LIVE нардеп Алексей Гончаренко. При этом он подчеркнул, что официальной статистики относительно того, сколько военных действительно доезжает после обучения до фронта нет.

"Эти люди едут на обучение, а дальше они идут в СЗЧ огромным количеством... Какое количество бусифицированных доезжает до линии фронта? Мы не знаем точной статистики", - сказал нардеп.

По словам Гончаренко, система мобилизации неэффективна, ведь потом бусифицированные не могут принести пользы ни войску, ни экономике страны.

"Раз потратили деньги, чтобы их бусифицировать. Второй раз потратили деньги, чтобы их научить, пока они не сбежали.. Третий раз потратили деньги, ища этих людей. А потом, когда найдут, еще сажают в тюрьму. Это четвертый раз тратить деньги", - высказался нардеп.

СЗЧ в Украине

Ранее начальник рекрутингового центра 1 корпуса Национальной Гвардии "Азов" Юрий Гаврилишин рассказал о причинах СЗЧ. По его словам, хотя существуют разные причины СЗЧ, появление многих из них на самом деле можно предотвратить.

К основным причинам СЗЧ он отнес, например, невозможность солдату уйти в отпуск. Гаврилишин отметил, что появление определенных проблем можно предотвратить, если не быть равнодушным к потребностям солдат.

Он высказывал мнение, что ответственность за СЗЧ должны нести не только солдаты, но и командиры должны чувствовать, что им не все позволено и могут понести наказание за собственные действия.

