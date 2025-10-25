В Днепропетровской области также объявлен повышенный уровень опасности.

В Днепре из-за непогоды на 25 октября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Днепропетровской области.

"25 октября в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен уровень опасности I (желтый).

Погода в Днепре

25 октября на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с,, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по обалсти ожидается от +11° до +16°, а в Днепре столбики термометров покажут +13°...+15°.

Погода на выходные - прогноз по Украине

На выходных, 25 и 26 октября, погода в Украине претерпит изменения. В субботу ожидаются дожди, тогда как в воскресенье будет преобладать сухая погода без существенных осадков. В первый день выходных станет прохладнее на западе и севере страны, а в воскресенье западные области еще больше почувствуют снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на 25 октября дожди охватят большую часть территории Украины. Днем осадки сохранятся только на севере и востоке. Температура воздуха на западе и севере снизится до +8...+12°, а в других регионах останется относительно теплой, +12...+18°.

В воскресенье, 26 октября, существенных осадков не прогнозируется. Температура днем составит +12...+17°, на юге воздух прогреется до +19°, тогда как в западных областях ожидаются дожди и прохлада - около +9...+12°.

