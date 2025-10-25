Власти Бельгии защищают блокирование премьер-министром Бартом де Вевером плана помощи Киеву.

Евросоюз "не готов" предпринять беспрецедентный шаг по изъятию замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине огромного кредита.

В интервью изданию POLITICO Хаджа Лахбиб, бывший министр иностранных дел Бельгии, предупредила, что еще предстоит проделать большую работу для минимизации правовых рисков и справедливого распределения их между Бельгией, другими странами ЕС и даже странами "Большой семерки", прежде чем план будет реализован.

Она считает, что другие страны ЕС, где хранятся российские активы, не предпринимают достаточных мер для перевода средств Украине, отметив, что Бельгия, которая хранит большую часть средств в финансовом депозитарии Euroclear, уже перечислила накопленные проценты на поддержку Украины.

Издание отметило, что комментарии Лахбиб последовали за провалом плана по изъятию российских активов, заблокированных в ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы не готовы. Это беспрецедентно. Мы делаем это впервые, поэтому мы находимся на территории, которую необходимо очень тщательно изучить, чтобы учесть все возможные последствия", - заявила Лахбиб, отвечающая за гуманитарную помощь и управление кризисами, на вопрос о причинах отсрочки предложения.

По ее словам, эти активы принадлежат Центральному банку РФ и защищены международным правом, которое должно соблюдаться. "Бельгия... понимает, что нужно действовать осторожно", - сказала она.

Лахбиб заявила, что не будет "называть и позорить" другие страны Евросоюза, где размещены российские активы, но усомнилась в том, что они в полной мере играют свою роль в использовании процентов по этим активам для помощи Украине, как это сделала Бельгия.

Издание напомнило, что российские деньги размещены также во Франции, Люксембурге и Германии.

Лидеры ЕС пообещали еще раз рассмотреть варианты, предлагаемые Еврокомиссией, включая использование этих активов, на следующей встрече в декабре. На вопрос, будет ли план готов к утверждению к тому времени, Лахбиб ответила осторожно.

"Если у нас будут хорошие юристы, хорошая система, поддержка "Большой семерки", 27 государств-членов, и все они будут готовы взять на себя ответственность за Бельгию, все может пойти быстро. Спросите остальных. Готовы ли они?", - сказала она.

Репарационный кредит Украине

Согласно механизму, который разработали в Евросоюзе, деньги будут направлены Киеву в качестве "репарационного кредита", подлежащего возврату только в случае, если РФ в будущем возместит ущерб, нанесенный войной.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал этот план на саммите лидеров Европейского совета, опасаясь юридических и финансовых ответных мер со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Однако, если эти 140 млрд евро российских активов будут направлены в Киев, этого будет достаточно для удовлетворения украинских потребностей как минимум на следующие 2 года.

