Артистка объяснила свою позицию.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская честно ответила, почему не участвует в Национальных отборах на международный песенный конкурс "Евровидение".

По словам артистки, за свою творческую карьеру она много раз выступала как участница на различных конкурсах. Поэтому сейчас Екатерина уже не хочет никаких соревнований и стрессов для себя.

"Желания нет. С детства участвовала в различных конкурсах и уже ощутила весь стресс, связанный с этими соревнованиями", - отметила Бужинская интернет-изданию "ГОРДОН".

Видео дня

Исполнительница также добавила, что имеет другие приоритеты, о которых сказала так:

"Мне важнее дарить людям радость, выступать спокойно, путешествовать и заниматься любимым делом. Возможно, когда-то появится желание, но сейчас - точно нет".

Напомним, ранее популярный украинский певец Женя Галич заявил, что хочет участвовать в Нацотборе на "Евровидение-2026". Кстати, в 2017 году он уже представлял Украину на международной арене в составе группы O.Torvald с композицией "Time". Тогда, по итогам финального голосования, коллектив занял 24 место.

Вас также могут заинтересовать новости: