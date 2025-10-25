В Украине ожидается переменчивая погода с периодическими осадками.

В ближайшие несколько суток в Украине ожидается колебание атмосферного давления и некоторое снижение температуры ночью, а прохождение атмосферного фронта повлечет за собой дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"25-27 октября в Украине прогнозируем переменчивую погоду с высокой влажностью, колебаниями давления и температуры", - говорят синоптики.

По их данным, 25 октября атмосферный фронт, который поступит из Западной Европы и быстро будет перемещаться в восточном направлении, обусловит в большинстве областей обильные дожди.

26 октября дождей ощутимо станет меньше, а 27 числа повсеместно, кроме западных областей, дождей снова станет больше, особенно днем в юго-восточной части и на Харьковщине. Также над Украиной будет распространяться более прохладный воздух.

В ближайшие трое суток погода будет неустойчивой. В субботу днем в северных и восточных областях пройдут умеренные дожди. 26 октября в Украине преимущественно без осадков, а в понедельник в Украине снова будут дожди, только в западных областях без осадков.

Ветер будет 7-12 м/с, а днем понедельника на юго-востоке и Харьковщине местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью 26-27 октября +2°...+8°. Днем термометры покажут +8°...+13°, на юге и юго-востоке - до +17°.

Погода сегодня - прогноз на 25 октября

В субботу в Украине будет преобладать облачная погода. В днем в северных и восточных областях пройдут умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +8°...+13°, на юге страны - до +17°.

