Мурик отметил, что ему трудно без коллеги.

Известный украинский музыкант и один из основателей группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, который выступает под сценическим именемМурик, вышел на связь после смерти Андрея "Дизеля" Яценко.

После прощания с коллегой и другом, которое состоялось 23 октября в Киеве, артист отметил, что до сих пор не может принять эту потерю.

"Уже четвертое утро подряд я, просыпаясь, не могу принять эту реальность. Но нет больше с нами Андрюхи, Андрея "Дизеля" Яценко. Мы провели его в последний путь", - рассказал Мурик в своем Instagram.

Музыкант также подчеркнул, что жизнь все равно продолжается, поэтому запланированный на 30 октября концерт группы состоится. Это будет вечер памяти Андрея. Также он попросил понять, что тур не отменен, а перенесен из-за жизненных обстоятельств.

"Rest in peace, Bro and show must go on", - добавил певец.

К слову, Андрей "Дизель" Яценко получил узнаваемость, как участник культовой группы Green Grey, которую он создал в 1993 году. Самые известные песни коллектива - это "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема" и многие другие, которые стали настоящими хитами. 20 октября Дизель ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Ему было 55 лет.

