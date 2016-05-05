На Донбассе состоится автопробег ко Дню победы - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В рамках мероприятия будут продемонстрированы образцы военной автомобильной техники, униформы и макетов стрелкового оружия времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

"Также состоятся возложения цветов и венков к могилам неизвестных солдат, праздничные музыкальные выступления для ветеранов – участников войны, информационные акции для жителей Донецкой и Луганской областей относительно места и роли украинского народа в победе над нацистскими захватчиками", - добавили в штабе АТО.

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Автопробег пройдет в городах Краматорск и Бахмут 6 мая, Лисичанск – 7 мая, Старобельск – 8 мая, Станица Луганская – 9 мая.