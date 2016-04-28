Одесские медики подготовились к "непредвиденным обстоятельствам" во время праздников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания исполнительного комитета Одесского городского совета сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Ирина Соколова.

По ее словам, на случай непредвиденных обстоятельств 2 мая, а также в другие праздничные дни определены клинические базы для организации экстренной медицинской помощи.

«У нас заготовлены медикаменты для экстренной помощи. У нас 30-минутная готовность... Весь персонал не выбывает на праздники из города. Все абсолютно руководители крупных лечебных учреждений, которые имеют резерв, на праздники будут находиться на рабочих местах», - подчеркнула Соколова.

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Она отметила, что в городе предусмотрено, в случае необходимости, дополнительное развертывание коек в лечебных учреждениях. Указанный департамент работает в этом направлении в тесном сотрудничестве со службой городской станции скорой помощи, с Одесским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Более того, у нас решен вопрос по резервам с Военно-медицинским клиническим центром Южного региона... Учитывая печальный опыт прошлых лет, первая сигнальная информация для нас - от бригад скорой помощи и о возникновении напряженной ситуации... Мы контактируем с абсолютно всеми силовыми структурами», - добавила Соколова.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости предупредить всех медиков о том, чтобы все были на связи и «по первому сигналу» в кратчайшие сроки прибыли на рабочие места.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на майские праздники, прежде всего, 2 мая, охрану правопорядка будут обеспечивать около 3 тысяч правоохранителей.

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Во время майских праздников улицы города будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагалось палаточный городок пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись, также начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого и погибла большая часть людей.