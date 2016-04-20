В Харькове идеологи ИГИЛ пытаются вербовать иностранных студентов в террористы – СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания Совета регионального развития заявил начальник управления Службы безопасности в Харьковской области Александр Пивовар.

"В регионе фиксируется угроза национальной безопасности Украины со стороны сторонников международной террористической организации "Исламское государство" и других религиозно-экстремистских течений исламского фундаментализма. Пользуясь обучением в местных высших учебных заведениях значительного количества иностранных студентов, выходцев из стран мусульманского мира, идеологи ИГИЛ уже прибегают к попыткам вербовки иностранных студентов в качестве потенциальных террористов", - сказал Пивовар.

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