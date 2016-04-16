На Полтавщине люди перекрыли трассу Киев-Харьков из-за строительства пестицидного завода
14:19, 16 апреля 2016Общество
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Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт.
На месте пикета работают представители полиции / Фото kg-ua.com
Сегодня с утра возле села Лазорки (Полтавская обл.) активисты перекрыли движение автотранспорта на трассе Киев-Харьков, выступив против строительства в селе пестицидного завода.
Как сообщили УНИАН в облуправлении полиции, люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт.
На месте пикета работают представители полиции.
Напомним, 12 апреля около 10 часов десятки человек перекрыли автодорогу Киев — Харьков в селе Войниха (Полтавская обл.) с требованием возвращения льгот чернобыльцам.
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