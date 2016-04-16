На Полтавщине люди перекрыли трассу Киев-Харьков из-за строительства пестицидного завода

Сегодня с утра возле села Лазорки (Полтавская обл.) активисты перекрыли движение автотранспорта на трассе Киев-Харьков, выступив против строительства в селе пестицидного завода.

Как сообщили УНИАН в облуправлении полиции, люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт.

На месте пикета работают представители полиции.

Напомним, 12 апреля около 10 часов десятки человек перекрыли автодорогу Киев — Харьков в селе Войниха (Полтавская обл.) с требованием возвращения льгот чернобыльцам.