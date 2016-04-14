Задержанному за вымогательство взятки мэру Вышгорода завтра могут избрать меру пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор сказал в ходе брифинга по задержанию на взятке в 200 тыс. евро мэра города Вышгород.

"Был задержан мэр города Вышгорода Киевской области и его, скажем так, "друзья", приспешники, которые совместно требовали у представителей строительной компании неправомерную выгоду", - сказал Бондаренко.

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Он добавил, что сначала речь шла о вымогательстве миллиона евро, а потом "их амбиции и аппетиты" снизились до 300 тыс. евро, передача которых должна быть разбита на два этапа. Так, сегодня состоялась первая передача средств - 200 тыс. евро, а вторая передача должна была состояться 18 апреля.

"Не дожидаясь второго этапа нами было принято решение о задержании указанных лиц непосредственно после передачи сегодня 200 тысяч евро", - отметил прокурор.

По его словам, взятка была за согласование со стороны мэра строительства домов, предоставление разрешений на подключение сетей, а также того, чтобы строительству никак не препятствовали. «Следователями был проведен осмотр места происшествия, где должно было вестись строительство этих многоэтажных домов, и скажем так, они бы никому не мешали. Это не лес, это не вода, это не зона рекреации, это не зона отдыха, это обычная площадка в городе Вышгороде», - сказал Бондаренко.

Так, указанные лица были задержаны и им грозит до 10 лет лишения свободы. «Завтра, возможно, послезавтра, а скорее всего, что завтра, они будут доставлены в суд для избрания меры пресечения - содержание под стражей», - сообщил прокурор.

Бондаренко также уточнил, что мэр в данный момент задержан и находится в прокуратуре, с ним проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-центр СБУ, вымогатель требовал 1 миллион евро от представителя одной из строительных компаний за нерасторжение договора аренды земельного участка и непрепятствование во время застройки микрорайона.

По данным пресс-центра, «четырех посредников мэра правоохранители задержали в центре Киева, когда они переводили в отделении одного из банков первую часть взятки в размере 200 тысяч евро».

Еще одного сообщника задержали в одном из ресторанов, когда представитель застройщика передавал ему документы на имущественные права нежилой недвижимости общей площадью 2 800 квадратных метров стоимостью более 700 тысяч евро.

Мэра города сотрудники СБУ задержали в его служебном кабинете после передачи денег и документов.

Также пресс-центр сообщает, что «прокуратура Киевской области опубликовала фотографии задержания, на которых в кабинете висит флаг Вышгорода».

«Мэром Вышгорода является Алексей Момот, который на выборах 2015 года баллотировался от партии «Воля», - добавляет пресс-центр СБУ.