Порошенко о скандале с командирами 53-й бригады: "Паршивая овца дискредитирует все стадо"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского в Киеве.

«Каждый из нас помнит последние события, которые произошли в 53-й отдельной механизированной бригаде во время ее размещения на полигоне «Широкий лан». Подобные случаи имеют негативный резонанс в обществе и подрывают доверие людей к военным командирам: «одна паршивая овца дискредитирует все стадо». Уверен в том, что подобные случаи снижают боеспособность войска, они являются недопустимыми, выводы из этого должны быть сделаны и повторения подобных ситуаций не может быть допущено», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, которые находились на полигоне «Широкий лан», 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухие пайки.

В начале марта суд назначил наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте 4 командирам, ответственным за перемещение и обустройство личного состава 53-й отдельной механизированной бригады на Широколановском полигоне. Командиру бригады и его первому заместителю - начальнику штаба назначено 10 и 8 суток гауптвахты соответственно, заместителю начальника по тылу оперативного командования "Восток" и замкомандира бригады по воспитательной работе - также по 10 суток.