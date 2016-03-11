Скандал на "Широком лане": На гауптвахту отправили руководство 53-й бригады и командования "Восток"

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, командиру и его первому заместителю - начальнику штаба назначено наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте сроком 10 и 8 суток соответственно.

Заместителю начальника по тылу оперативного командования «Восток» и командиру бригады по воспитательной работе, подчиненные которых жаловались военному прокурору Николаевского гарнизона на неудовлетворительные социально-бытовые условия в полевом лагере, суд назначил наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте сроком 10 суток.

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Всего военной прокуратурой Южного региона Украины в суд направлено 10 административных протоколов, по результатам решений которых суд признал виновными в халатном отношении к службе уже 9 офицеров оперативного командования «Восток» и лиц командного состава 53-й бригады.

Рассмотрение судом административного протокола, составленного военной прокуратурой Южного региона Украины, в отношении заместителя командующего войсками ОК "Восток" продолжается.