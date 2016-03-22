Глава СБУ считает, что теракты в Брюсселе могут быть элементом гибридной войны России

11:50, 22 марта 2016
Общество
15699 20

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак не удивится, если в дальнейшем окажется, что за сегодняшними взрывами в Брюсселе стоят спецслужбы Российской Федерации, и это является элементом гибридной войны, которую развязывает Россия.

взрыв, Брюссель, аэропорт / rtbf.be

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил, выступая перед студентами и преподавателями Киево-Могилянской академии.

"Я не удивлюсь, если это является элементом так называемой гибридной войны России, хотя сейчас будут кивать, что за этим стоит ИГИЛ", - сказал Грицак.

Читайте такжеСерия терактов в Брюсселе: все подробности (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Брюсселя в результате взрывов погибли по меньшей мере 17 человек, несколько десятков человек ранены.

Кроме того, два взрыва прогремели в метро Брюсселя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter