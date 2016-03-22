Глава СБУ считает, что теракты в Брюсселе могут быть элементом гибридной войны России
11:50, 22 марта 2016Общество
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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак не удивится, если в дальнейшем окажется, что за сегодняшними взрывами в Брюсселе стоят спецслужбы Российской Федерации, и это является элементом гибридной войны, которую развязывает Россия.
Сегодня в Брюсселе произошла серия терактов / rtbf.be
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил, выступая перед студентами и преподавателями Киево-Могилянской академии.
"Я не удивлюсь, если это является элементом так называемой гибридной войны России, хотя сейчас будут кивать, что за этим стоит ИГИЛ", - сказал Грицак.
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Как сообщал УНИАН, в аэропорту Брюсселя в результате взрывов погибли по меньшей мере 17 человек, несколько десятков человек ранены.
Кроме того, два взрыва прогремели в метро Брюсселя.
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