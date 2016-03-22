Взрывы в метро Брюсселя унесли жизни минимум 10 человек - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

«На данный момент еще неизвестно точное количество погибших и пострадавших, ведутся работы на месте. Но можно говорить уже о 10 погибших, по крайней мере», — привело агентство слова источника в правоохранительных органах.

Ранее 22 марта сообщалось о двух взрывах в метро Брюсселя.

Станция Маальбек расположена в недалеко от района Шуман, в той части города, где находятся институты Европейского союза.

«Взрывы произошли на станциях метро Площадь Шумана, где расположены европейские институты и Мальбек, где живут эмигранты и где был несколько дней назад арестован организатор взрывов в Париже», — сообщает телеканал Euronews.