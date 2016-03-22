Взрывы в метро Брюсселя унесли жизни минимум 10 человек - СМИ

11:21, 22 марта 2016
Мир
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В результате взрыва на станции метро Маальбек в Брюсселе погибли 10 человек. 

В результате терактов в метро Брюсселя погибли не менее 10 человек / twitter.com/PaulineArmandet

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

«На данный момент еще неизвестно точное количество погибших и пострадавших, ведутся работы на месте. Но можно говорить уже о 10 погибших, по крайней мере», — привело агентство слова источника в правоохранительных органах.

Ранее 22 марта сообщалось о двух взрывах в метро Брюсселя.

Станция Маальбек расположена в недалеко от района Шуман, в той части города, где находятся институты Европейского союза.

«Взрывы  произошли на  станциях метро Площадь Шумана, где расположены европейские институты  и Мальбек, где живут эмигранты и где был несколько дней назад арестован организатор взрывов в Париже», — сообщает телеканал Euronews. 

 

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