Умерла народная артистка СССР Нонна Мордюкова (фото)

В Москве на 83-м году жизни скончалась народная артистка СССР Нонна Мордюкова, передает ИТАР-ТАСС . Об этом сообщила сегодня сестра актрисы Наталья Викторовна Мордюкова.

"Это случилось накануне в 10 часов вечера в московской больнице, - сказала она. - За несколько часов до этого мы с ней разговаривали по телефону, она сказала, что чувствует себя хорошо. Сегодня утром я поеду в больницу, после чего мы начнем решать, где состоятся похороны Нонны".

Сестра актрисы напомнила, что Нонна Викторовна страдала немалым количеством заболеваний, самым серьезным из которых был диабет. "Она очень мучилась, но до последнего своего мгновения продолжала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы она могла еще сыграть. Она просто жила кинематографом", - сказала Наталья Викторовна.

Нонна (Ноябрина) Викторовна Мордюкова родилась в станице Константиновской Донецкой области. В 1950 году окончила ВГИК. Среди наиболее ярких ее работ - фильмы "Молодая гвардия", "Екатерина Воронина", "Добровольцы", "Женитьба Бальзаминова", "Комиссар", "Журавушка", "Бриллиантовая рука", "Они сражались за Родину", "Родня", "Вокзал для двоих", "Мама" и многие другие.

Редакционным советом британской энциклопедии "Who is Who" Нонна Мордюкова включена в десятку выдающихся актрис ХХ века.